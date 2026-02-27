Reggio Calabria | centrosinistra sfida ‘ndrangheta con diritti

Reggio Calabria si prepara alle elezioni comunali del 26 marzo, con il centrosinistra che ha presentato il suo Manifesto dei Valori. La coalizione si impegna a promuovere diritti e legalità, ponendo come obiettivo principale la lotta alla ‘ndrangheta. Il documento definisce le priorità per il prossimo mandato, sottolineando un percorso di rinnovamento e contrasto alle organizzazioni criminali.

Reggio Calabria al bivio: il centrosinistra punta su diritti, legalità e sfida alla 'ndrangheta Il centrosinistra di Reggio Calabria ha presentato il suo Manifesto dei Valori in vista delle elezioni comunali del 26 marzo, delineando una visione ambiziosa per il futuro della città. Il documento, frutto di un lavoro collettivo, si fonda su quattro pilastri: diritti, pace, inclusione e lotta alla criminalità organizzata. La coalizione democratica guarda alla Costituzione italiana e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come faro per affrontare le sfide strutturali del territorio. Al centro del manifesto c'è l'impegno a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.