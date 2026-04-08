Recensioni online arriva la stretta con nuove tutele per alberghi e ristoranti

Da tempo, scrivere recensioni su ristoranti e alberghi è diventata una pratica comune tra i clienti. Recentemente, sono state introdotte nuove normative che prevedono maggiori tutele per le strutture ricettive e di ristorazione. Queste misure mirano a regolamentare meglio le recensioni online, tutelando le attività dai commenti diffamatori o falsi. La novità riguarda anche l’obbligo di identificare chiaramente le recensioni lasciate dai clienti.

Per molti lasciare una recensione online dopo essere stati in un ristorante o in un bar è diventata ormai un'abitudine. Ma i commenti postati sui canali social della struttura o sulle piattaforme come TripAdvisor non sempre corrispondono al vero. Nel tentativo di arginare il fenomeno delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Recensioni su ristoranti e hotel: come funziona la stretta sui commentiUn problema che non colpisce solo l’immagine dei locali, ma mette a rischio la sopravvivenza stessa di molte imprese, soprattutto micro e piccole... Decreto Pmi, via libera in Senato: c’è la stretta sulle recensioni onlineIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, che diventa così legge dello Stato. Temi più discussi: Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia; Come cambiano le regole per le recensioni online e cosa è ancora poco chiaro della nuova legge; Recensioni fasulle online, arriva l’obbligo di verifica; Play Store, novità in arrivo per le recensioni: una notizia buona e una cattiva. Recensioni fasulle online, arriva l’obbligo di verificaGenova – Fra gli albergatori, racconta Aldo Werdin – presidente ligure di Federalberghi – c’è chi al momento del conto si è sentito dire: «Se non mi trattate bene esco di qua e faccio una recensione s ... ilsecoloxix.it Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambiaDa oggi, martedì 7 aprile 2026, è entrata in vigore la Legge annuale sulle PMI (n. 34/2026) che per la prima volta introduce una specifica disciplina contro le false recensioni online. Mancano però an ... tg24.sky.it Recensioni online, la nuova legge che tutela l'autenticità x.com Scattano le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Tuttavia, le novità previste dalla... Leggi l'articolo #RecensioniOnline - facebook.com facebook