Recensioni online arriva la stretta con nuove tutele per alberghi e ristoranti

Da ravennatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo, scrivere recensioni su ristoranti e alberghi è diventata una pratica comune tra i clienti. Recentemente, sono state introdotte nuove normative che prevedono maggiori tutele per le strutture ricettive e di ristorazione. Queste misure mirano a regolamentare meglio le recensioni online, tutelando le attività dai commenti diffamatori o falsi. La novità riguarda anche l’obbligo di identificare chiaramente le recensioni lasciate dai clienti.

Per molti lasciare una recensione online dopo essere stati in un ristorante o in un bar è diventata ormai un'abitudine. Ma i commenti postati sui canali social della struttura o sulle piattaforme come TripAdvisor non sempre corrispondono al vero. Nel tentativo di arginare il fenomeno delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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