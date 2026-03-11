Samsunspor-Rayo Vallecano Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Trasferta turca per la squadra di Vallecas

Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si gioca la sfida tra Samsunspor e Rayo Vallecano, valida per la Conference League. La squadra di Vallecas arriva alla trasferta turca dopo aver chiuso il campionato al quinto posto e aver ottenuto così l’accesso diretto agli ottavi di finale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che si concentrano sulla partita.

Torna la Conference League e tornano le notti europee per il Rayo Vallecano: gli spagnoli si sono qualificati al quinto posto nella fase campionato e hanno quindi ottenuto immediatamente l'accesso agli ottavi di finale. Il rivale è il Samsunspor, squadra turca che invece è approdata ai play-off: qui ha sconfitto in maniera molto netta lo.