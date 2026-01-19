Nasce il canale WhatsApp ufficiale del Comune di Fiumicino

Il Comune di Fiumicino ha attivato il canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”. Questo strumento mira a facilitare la comunicazione diretta tra l’amministrazione e i cittadini, offrendo aggiornamenti e informazioni utili in modo rapido e semplice. L’iniziativa si inserisce in un percorso di digitalizzazione volto a migliorare i servizi e rafforzare il rapporto con la comunità locale.

Fiumicino, 19 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino rafforza il proprio rapporto con la cittadinanza attraverso l’attivazione del canale WhatsApp ufficiale “Comune di Fiumicino – Informazioni”, uno strumento digitale pensato per offrire un contatto diretto e immediato con la comunità e valorizzare un modello di amministrazione sempre più vicina al territorio e alle sue esigenze. L’iniziativa nasce dall’idea di garantire la diffusione tempestiva di avvisi di pubblica utilità, aggiornamenti sulla viabilità, segnalazioni di eventuali disservizi, informazioni istituzionali e tutte le notizie rilevanti per residenti e turisti, tramite una piattaforma facilmente accessibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Qualiano attiva il canale WhatsApp ufficiale per una comunicazione rapida Juventus Play, nasce il nuovo canale televisivo ufficiale FAST dedicato all’universo bianconero: dove si può vedere

