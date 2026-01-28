Baronissi attivo il canale WhatsApp ufficiale del Comune

Il Comune di Baronissi ha attivato un nuovo canale WhatsApp ufficiale. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce la comunicazione tra amministrazione e cittadini. Ora chiunque può ricevere aggiornamenti e informazioni direttamente sul proprio smartphone, senza dover cercare notizie sui social o sul sito web. Una mossa che punta a migliorare i servizi e rendere più immediato il rapporto con la comunità.

Il Comune di Baronissi compie un nuovo passo nel percorso di innovazione dei servizi pubblici con l'attivazione del canale WhatsApp ufficiale, pensato per garantire ai cittadini comunicazioni rapide, chiare e facilmente accessibili. Il servizio, operativo da oggi 28 gennaio 2026, consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi, lavori pubblici, viabilità, comunicazioni urgenti e altre informazioni di interesse collettivo, direttamente sul proprio dispositivo mobile. L'iscrizione al canale è semplice e gratuita: ogni utente può aderire in autonomia e gestire liberamente la propria iscrizione in qualsiasi momento, mantenendo il pieno controllo del servizio.

