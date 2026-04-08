Rapine violente in centro Fermato un diciannovenne

Due rapine violente nel centro storico sono state commesse da un giovane di 19 anni, che ha sottratto oggetti di valore e aggredito le vittime durante gli episodi. Le autorità hanno fermato il ragazzo dopo aver identificato il sospetto e raccolto testimonianze che collegano il giovane ai fatti. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri episodi e verificare il coinvolgimento in altri reati simili.

In ben due occasioni (almeno) ha messo a segno due rapine nel cuore del centro storico, portando via accessori di valore e sfogando sulle sue vittime una insensata violenza. Si è assicurato nelle tasche un portamonete e anche una collanina d’oro, poi scappando. Ma è stato individuato e rintracciato dalla polizia, che ha fermato un diciannovenne di origine tunisina, indiziato di aver condotto due rapine pluriaggravate. Entrambi gli episodi, che si sono concretizzati in soli tre giorni, hanno come sfondo il centro storico. Dove, tra l’altro, è stato preso dagli investigatori della Squadra mobile, che hanno bloccato il ladro in via dei Mille. Il primo episodio risale allo scorso 19 marzo, nei dintorni di via Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapine violente in centro. Fermato un diciannovenne Rapine violente nel centro di Bologna: fermato un 19enneBologna, 7 aprile 2026 – Allarme rapine in centro storico: fermato un giovanissimo sospettato dalla polizia. Rapine violente a Bologna, fermato 19enne stranieroUn ragazzo del 2007 è stato arrestato perché sospettato di essere l’autore, insieme a dei complici, di due violente rapine avvenute in centro città... Pavia, rapina di San Silvestro: fermato un ventunenne Temi più discussi: Rapine violente nel centro di Bologna: fermato un 19enne; È indiziato per due violente rapine: giovanissimo arrestato; Rapine violente in centro. Fermato un diciannovenne; Rapine nel centro di Bologna. Fermato dalla Polizia di Stato un giovane sospettato. Rapine in centro a Bologna, 19enne fermato dalla Squadra MobileLa Polizia di Stato ha eseguito il fermo di un giovane tunisino di 19 anni, accusato di due rapine pluriaggravate commesse nel centro cittadino ... italpress.com Rapine violente nel centro di Bologna: fermato un 19enneIl giovane, di origine tunisina, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra mobile grazie alle testimonianze delle vittime e alle telecamere ... msn.com Video Quattro giovani sono stati arrestati per due violente rapine in strada - facebook.com facebook Torino, due violente rapine a San Salvario: 19enne tenta di colpire la vittima con un tombino x.com