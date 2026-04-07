Rapine violente a Bologna fermato 19enne straniero

A Bologna, un ragazzo di 19 anni straniero è stato arrestato in relazione a diverse rapine violente avvenute in città. Le autorità hanno identificato il giovane grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini di sorveglianza. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine nelle ultime ore.

Un ragazzo del 2007 è stato arrestato perché sospettato di essere l’autore, insieme a dei complici, di due violente rapine avvenute in centro città tra il 19 e il 22 marzo scorsi. Il diciannovenne è stato fermato lo scorso 31 marzo in via dei Mille, da dove è stato portato in questura per gli accertamenti di rito. Il primo episodio di cui il giovane è sospettato risale alla sera del 19 marzo. In via Santo Stefano, un uomo di 56 anni ha denunciato di essere stato aggredito e rapinato da tre ragazzi giovani, i quali lo avrebbero spintonato e poi costretto a consegnare loro un portamonete. Il secondo episodio risale invece alla notte del 22 marzo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rapine violente a Bologna, fermato 19enne straniero Bologna sotto shock: due rapine violente in 48 oreEra l'alba di ieri mattina quando un barista sessantenne, diretto ad aprire il suo esercizio in via Barberia, è stato aggredito da due uomini. Rapine violente a Firenze: arrestati due stranieriNella mattinata di giovedì 15 gennaio, la polizia di Stato è intervenuta in piazzale Jefferson in seguito a una segnalazione relativa a... Cortina, due uomini armati rapinano la Gioielleria Orologeria Cacciari e Salvati: arrestati Argomenti più discussi: Rapine nel centro di Bologna. Fermato dalla Polizia di Stato un giovane sospettato.; Sventate due rapine. È caccia ai malviventi. Rapine in centro a Bologna, 19enne fermato dalla Squadra MobileLa Polizia di Stato ha eseguito il fermo di un giovane tunisino di 19 anni, accusato di due rapine pluriaggravate commesse nel centro cittadino ... italpress.com Rapine nel centro di Bologna, un giovane sospettato fermato dalla Polizia di StatoNella giornata del 31 marzo scorso, la Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un giovane di origine tunisina, classe 2007, gravemente indiziato ... virgilio.it In cronaca di #Torino https://iltorinese.it/2026/04/07/rapine-violente-a-san-salvario-quattro-arresti/ #cronaca #cronacanera - facebook.com facebook Torino, due violente rapine a San Salvario: 19enne tenta di colpire la vittima con un tombino x.com