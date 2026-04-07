Nel centro di Bologna si sono verificati recenti episodi di rapine violente, che hanno portato le forze dell’ordine a intervenire. Nella mattina del 7 aprile, un giovane di 19 anni è stato fermato dalla polizia in relazione a questi fatti. La zona centrale della città è stata teatro di alcuni episodi che hanno destato preoccupazione tra residenti e commercianti. Le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Bologna, 7 aprile 2026 – Allarme rapine in centro storico: fermato un giovanissimo sospettato dalla polizia. A eseguire il fermo, gli agenti della Squadra mobile, che hanno rintracciato un cittadino di origine tunisina di 19 anni, gravemente indiziato di essere coinvolto in due rapine pluriaggravate messe a segno nei giorni scorsi nel cuore della città. I l ladro è stato rintracciato in via del Mille, poi è avvenuto il trasferimento in Questura per gli accertamenti. Le indagini della Mobile. Gli episodi di cui è indiziato il 19enne sono due episodi violenti che si sono verificati tra il 19 e il 22 marzo, entrambi in centro. Il primo episodio è accaduto nella notte del 19 marzo intorno a via Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapine violente nel centro di Bologna: fermato un 19enne

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