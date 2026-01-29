Baby gang terrorizza commerciante Arrestati due ragazzini di 16 e 17 anni

Due giovani di 16 e 17 anni sono stati fermati dalla polizia dopo aver messo in crisi un commerciante cinese in un negozio di abbigliamento alla periferia della città. I ragazzi avevano preso di mira il negozio più volte, minacciando e creando scompiglio. Questa mattina, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due, che ora sono in custodia. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo l’intera vicenda.

