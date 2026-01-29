Baby gang terrorizza commerciante Arrestati due ragazzini di 16 e 17 anni
Due giovani di 16 e 17 anni sono stati fermati dalla polizia dopo aver messo in crisi un commerciante cinese in un negozio di abbigliamento alla periferia della città. I ragazzi avevano preso di mira il negozio più volte, minacciando e creando scompiglio. Questa mattina, gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i due, che ora sono in custodia. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo l’intera vicenda.
Una baby gang terrorizzava un commerciante cinese, titolare di un negozio d’abbigliamento alla prima periferia cittadina. Due i minorenni arrestati dalla polizia per la rapina aggravata nei suoi confronti messa a segno lo scorso 31 ottobre, quando la baby gang aveva fatto l’ennesima irruzione nel negozio per mettere a segno i ‘soliti’ furti ma la situazione era degenerata. Il commerciante era stato colpito più volte alla testa ed era stato costretto a rivolgersi in ospedale, dove gli erano state riscontrate ferite guaribili in 15 giorni. Le indagini della polizia, scattate dall’episodio della rapina, hanno fatto emergere uno scenario ancor più inquietante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
