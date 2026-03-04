Furto choc al semaforo | razziato il campionario del rappresentante orafo

Un furto si è verificato al semaforo, dove un rappresentante orafo è stato seguito per diversi chilometri prima che i ladri intervenissero. Quando hanno capito che nell’abitacolo c’era il campionario, i malviventi hanno agito, portando via un ingente carico di oggetti. L’episodio è avvenuto in modo rapido e senza che la vittima potesse opporsi.

Hanno seguito per parecchi chilometri la vittima, poi al momento propizio, consapevoli che nell'abitacolo c'era un bel “tesoretto” sono entrati in azione. Furto choc oggi 4 marzo alle 15,30 a Noventa Padovana. Un rappresentante orafo fermo al semaforo in direzione Stra (Venezia), è stato affiancato in direzione opposta di marcia da una Bmw con due persone a bordo. Il mezzo si è fermato proprio a fianco all'auto del rappresentante. Con una mossa fulminea è sceso il passeggero che ha sfondato un vetro posteriore della Mercedes, ha arraffato la borsa con il campionario ed è risalito nell'abitacolo con il complice. Di qui la fuga a tutta velocità in direzione Noventa facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Ladri al camposanto: razziato il rame da otto cappelleIl raid è avvenuto a cavallo tra il 12 e il 15 gennaio al cimitero di Montegrotto Terme. Leggi anche: Lottozero, "eserciziario" del campionario