Volto travisato e pistola rapina un supermercato e fugge in auto | preso

Un uomo travisato e armato ha rapinato un supermercato a Monteriggioni. La rapina è avvenuta quando ha minacciato una cassiera con una pistola, portandosi via i soldi. Dopo aver agito, l’uomo è salito su un’auto e si è allontanato rapidamente. La polizia ha avviato le ricerche e, poco dopo, lo ha rintracciato in un quartiere vicino. È stato denunciato per rapina e minacce aggravate. La scena ha attirato l’attenzione dei clienti, rimasti scioccati dall’accaduto. La scena si è conclusa con l’arresto dell’autore.

MONTERIGGIONI – Ha minacciato con una pistola la cassiera di un supermercato poi ha preso i soldi ed è scappato a bordo di un’auto ma è stato rintracciato dopo circa un’ora dalla polzia e denunciato per rapina e minacce aggravate. È accaduto alle 17,20 di ieri, al supermercato Penny di Montarioso, nel comune di Monteriggioni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Siena, attraverso le testimonianze e la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, l’uomo, 64 anni italiano, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio con volto travisato e, armato di pistola, avrebbe minacciato i presenti e una dipendente per farsi dare l’incasso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Volto travisato e pistola rapina un supermercato e fugge in auto: preso Napoli, armato di pistola rapina un supermercato: bandito fugge con 400 euroNel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, un uomo armato ha rapinato il supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli, portando via circa 400 euro. Sparatoria a Cava de' Tirreni: esplosi colpi di pistola contro un'auto, l'imprenditore preso di mira fugge in un barOggi a Cava de' Tirreni si è verificata una sparatoria in viale Marconi, vicino agli uffici del Commissariato di Polizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapina al negozio di cosmetici. Bandito armato di pistola minaccia le commesse e fugge col bottino; SAN MARTINO DI LUPARI | ASSALTO AL CONAD, ARMATI DI PISTOLA ARRAFFANO IL BOTTINO E SI DILEGUANO; Armati di pistola assaltano il Conad: è caccia alla banda; Rapina al supermercato: banditi armati di pistola fanno irruzione e vuotano le casse. Poi la fuga sull'utilitaria guidata dal complice. Armati di pistola assaltano il Conad: è caccia alla bandaStasera 13 febbraio alle 19,15 due malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione al Conad di via Agostini a San Martino di Lupari. Un terzo complice è rimasto in auto. Indag ... padovaoggi.it Rapina al negozio di cosmetici. Bandito armato di pistola minaccia le commesse e fugge col bottinoUn malvivente a volto coperto ha svaligiato la cassa del punto vendita ’PiuMè’ a Villa Verucchio, utilizzando anche un ombrello per oscurare le telecamere di sorveglianza. Indagano i carabinieri. msn.com Un uomo con il volto travisato ha minacciato la commessa del 'Sei di cuori' di via del Pollaiolo con un taglierino e si è fato consegnare il fondocassa facebook