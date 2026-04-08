Rapina ad Avellino | assolto l’imputato per insufficienza di prove
Questa mattina, il tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di assoluzione per l’unico imputato coinvolto in una rapina avvenuta il 3 febbraio 2021 in un negozio Wind Tre situato in viale Italia, vicino alla rotonda. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti per condannare l’imputato. La vicenda riguarda l’intera operazione giudiziaria iniziata dopo il furto nel punto vendita.
Il tribunale di Avellino ha assolto questa mattina l'unico imputato a processo per la rapina commessa il 3 febbraio 2021 ai danni dello store Wind Tre di viale Italia, nella zona della rotonda.Il collegio, presieduto dalla dottoressa Gilda Zarrella, ha pronunciato sentenza di assoluzione con la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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