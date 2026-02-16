Vittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia perché le prove contro di lui nel caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro, non sono bastate. La Procura aveva chiesto tre anni e quattro mesi di carcere, ma la decisione è stata diversa. Durante l’udienza in abbreviato, i giudici hanno riconosciuto che le accuse di riciclaggio non avevano fondamento. La vicenda riguarda il presunto passaggio illecito del quadro, ma le indagini non hanno confermato le irregolarità. La Procura sta valutando ora l’ipotesi di presentare ricorso.

L’accusa aveva chiesto tre anni e quattro mesi di carcere. Invece Vittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia, in abbreviato, dall’accusa di riciclaggio per il caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. L’assoluzione è stata pronunciata dal gup con la formula della vecchia “insufficienza di prove”, nonostante la Procura reggiana guidata da Gaetano Calogero Paci avesse chiesto una condanna a 40 mesi di reclusione. I magistrati, convinti della solidità dell’impianto accusatorio, attendono ora il deposito delle motivazioni per valutare l’ impugnazione della sentenza. L’inchiesta era partita a Macerata — dove Sgarbi ha domicilio, a San Severino Marche, di cui fu sindaco — per poi essere trasferita a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sgarbi assolto sul Manetti: insufficienza di prove, la Procura valuta l’appello

Vittorio Sgarbi è stato assolto perché le accuse di riciclaggio legate al quadro di Rutilio Manetti sono state respinte dal tribunale di Reggio Emilia.

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata alla vendita del quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.