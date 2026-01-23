Accusato di stupro su una 16enne a Ponza | assolto per insufficienza di prove

Un uomo di 32 anni di Roma è stato assolto dall'accusa di aver violentato una 16enne a Ponza, a causa di insufficienza di prove. La decisione del giudice ha riconosciuto l'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa, portando alla sua assoluzione. La vicenda si è conclusa con una pronuncia di non colpevolezza, confermando l'importanza di prove concrete in ambito giudiziario.

E' stato assolto il 32enne romano che era stato accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni sull'isola di Ponza. I fatti risalgono a luglio 2024 e all'indomani l'uomo era stato allontanato dall'isola con un foglio di via. Un mese più tardi era stato poi arrestato.Romano, classe 1994, era.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Violenza sessuale a Ponza: assolto il romano accusato di aver stuprato una 16enneUn uomo di Roma è stato assolto in giudizio abbreviato dall'accusa di aver violentato una ragazza di 16 anni sull'isola di Ponza, due anni fa.

Lei lo accusa di violenza sessuale e maltrattamenti, l'ex compagno assolto per insufficienza di proveUn uomo di 30 anni di origini kosovare è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, dopo che il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 10 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Abusi su otto alunne minorenni, misura cautelare per un collaboratore scolastico; Atti sessuali con una bimba (che resta incinta): condannato a 5 anni di carcere; Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante rompe il silenzio: la strategia dei suoi avvocati; Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse di violenza sessuale.

Violentò una bambina di dieci anni e importunò una 14enne: il giudice rigetta la richiesta di perizia psichiatricaGià in carcere per lo stupro di una undicenne a Mestre, Massimiliano Mulas è accusato di ulteriori episodi a sfondo sessuale avvenuti a Savigliano. L'uomo verrà processato con rito abbreviato secco. targatocn.it

Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo, condannato 45enne italianoUn tribunale scozzese ha riconosciuto colpevole un cittadino italiano di 45 anni, Nicola Cristiano, accusato di ... internapoli.it

Già in carcere per lo stupro di una undicenne a Mestre, Massimiliano Mulas è accusato di ulteriori episodi a sfondo sessuale avvenuti a Savigliano. L'uomo verrà processato con rito abbreviato "secco". Si indaga anche su un tentativo di adescamento consuma facebook