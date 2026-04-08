Ramadan a scuola a Firenze Valditara archivia il caso | Nessuna propaganda prevalso il diritto allo studio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di chiudere il caso riguardante la preghiera di Ramadan svolta in un'aula di un istituto superiore a Firenze. Dopo aver valutato la situazione, il Ministero ha stabilito che non ci saranno conseguenze disciplinari, affermando che è prevalso il diritto allo studio. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori interventi o chiarimenti.