Ramadan a scuola a Firenze Valditara archivia il caso | Nessuna propaganda prevalso il diritto allo studio
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha deciso di chiudere il caso riguardante la preghiera di Ramadan svolta in un'aula di un istituto superiore a Firenze. Dopo aver valutato la situazione, il Ministero ha stabilito che non ci saranno conseguenze disciplinari, affermando che è prevalso il diritto allo studio. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori interventi o chiarimenti.
Il caso della preghiera di Ramadan concessa in un'aula di un istituto superiore di Firenze non avrà strascichi disciplinari da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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