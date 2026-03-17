A Firenze, una scuola ha deciso di assegnare due aule separate per maschi e femmine durante il Ramadan, suscitando polemiche tra genitori e cittadini. La decisione riguarda gli studenti musulmani che frequentano l’istituto, con l’obiettivo di rispettare le pratiche religiose durante il mese sacro. La scelta ha generato reazioni contrastanti e discussioni sulla gestione delle diversità in ambito scolastico.

L’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze ha dedicato due aule, una per le ragazze e una per i ragazzi, che desiderano pregare per il Ramadan, un’importante ricorrenza della religione musulmana. La decisione è stata duramente criticata da politici di Fratelli d’Italia, Lega e Futuro Nazionale, mentre il preside della scuola l’ha difesa. Aule dedicate al Ramadan in una scuola di Firenze Il Sassetti-Peruzzi è un istituto tecnico e professionale, quindi una scuola superiore, con due sedi, una a Firenze e una a Scandicci, comune alle porte del capoluogo toscano. Conta più di 1.300 studenti. La notizia non è recente, visto che il Ramadan nel 2026 si conclude il 19 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aule separate per maschi e femmine a scuola per il Ramadan a Firenze, polemica in città: scoppia il caso

Articoli correlati

Ramadan, ultima follia della sinistra “all inclusive”: aule separate a scuola per maschi e femmine. FdI: sessismo e genuflessione all’IslamCi risiamo: la resa culturale ai diktat e alle ricorrenze religiose islamiche aggiunge un altro capitolo tutto da rileggere e commentare nell’ottica,...

Firenze: scuola separa maschi e femmine per il RamadanAll’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze è stata predisposta una separazione fisica tra maschi e femmine per le pratiche del Ramadan.

Contenuti utili per approfondire Aule separate

Temi più discussi: Ramadan, ultima follia della sinistra all inclusive: aule separate a scuola per maschi e femmine. FdI: sessismo e genuflessione all'Islam; Se la scuola diventa una moschea: femmine separate dai maschi | Libero Quotidiano.it; Firenze, apre una Moschea a scuola: due aule per pregare. Scoppia la polemica; Ramadan a scuola | due aule separate scoppia il dibattito.

Firenze, stanze separate per pregare a scuolaAule divise tra maschi e femmine durante il Ramadan. msn.com

Ramadan in una scuola di Firenze: studenti maschi e femmine separati | Polemica Rimettiamo il crocifisso!Il caso di una scuola di Firenze stamane a Mattino 5 News dopo che, per il Ramadan, si è deciso di separare studenti maschi e femmine ... ilsussidiario.net

"Questo è il cortocircuito del multiculturalismo sfrenato" A #Mattino5 @SusannaCeccardi sulla scuola che ha concesso due aule separate a maschi e femmine per la preghiera del Ramadan x.com

Mattino 5. . Firenze: scuola superiore concede due aule separate a maschi e femmine per la preghiera del Ramadan #Mattino5 - facebook.com facebook