Giornata Educazione D’Aprile Uil Scuola | Difendere il diritto allo studio significa rafforzare la scuola statale

In occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, il segretario della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, sottolinea l’importanza di difendere la scuola statale. Rafforzare il sistema pubblico è fondamentale per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti. È un impegno che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni, affinché la scuola possa svolgere il suo ruolo di formazione e crescita per il futuro del paese.

Per D’Aprile, la scuola è una responsabilità pubblica e va sottratta alle logiche di mercato: “Nel mondo, dove l’istruzione viene privatizzata, aumentano le disuguaglianze e si riducono le opportunità. La scuola statale offre le garanzie di pari diritti e pari accesso a tutti.” Il sindacato rilancia la richiesta di un investimento strutturale, non legato a dinamiche emergenziali o di contenimento della spesa: “Siamo convinti che sulla scuola sia necessario investire in maniera strutturale, sottraendola a logiche di risparmio e dai vincoli del Patto di stabilità. È una questione di priorità: lo Stato deve pensare prima alle sue scuole.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Giornata Internazionale delle persone con disabilità, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “L’inclusione è un diritto, garantiamolo a ogni studente” Il diritto allo studio non ha confini: gli studenti del Grigoletti uniti per costruire una scuola in PerùGli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Giornata Mondiale dell’Educazione, D’Aprile: Il diritto allo studio si difende rafforzando la scuola statale; 60 anni di educazione ambientale in Italia; Giornata Internazionale dell’Educazione. Alla Milano Marathon con Ai.Bi. per il futuro dei bambini e dei ragazzi fragili; Contratto Scuola 2022-2024: le novità rispetto al precedente CCNL. 24 gennaio: Giornata Mondiale dell’Educazione – Per D’Aprile (UIL Scuola) il diritto allo studio si difende rafforzando la scuola stataleIl diritto allo studio deve essere garantito a tutti, in qualsiasi circostanza. È questo il principio che ispira l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 dell’ONU: assicurare un’istruzione di qualità, equa e in ... rietinvetrina.it 24 gennaio: festeggiamo la Giornata Internazionale dell’EducazioneLa Giornata Internazionale dell’Educazione si celebra ogni anno il 24 gennaio su iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. eroicafenice.com Oggi è la giornata internazionale dell'Educazione e vi raccontiamo il nostro impegno per le scuole dagli anni '60 fino ad oggi Scopri la piattaforma educativa One Planet School https://shorturl.at/lkYjs #OurValues #60anniperlanatura #OnePlanetSch - facebook.com facebook Giornata #Educazione #24gennaio Ricorrenza istituita da @UN sviluppa Atti #Bellismo ruolo istruzione concreta sensibilizzazione collettiva consapevolezza ambientale evidenzia sviluppo socio economico #Educational #GEV @VivMilano @Aldo_DiZa @E x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.