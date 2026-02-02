ACI Rally della Val d’Orcia | le novità e le date del 2026

Il Rally della Val d’Orcia torna a movimentare il panorama motoristico italiano. La gara si svolgerà nel 2026 nella provincia di Siena e promette una grande novità: sarà più moderna e ricca di contenuti rispetto alle precedenti edizioni. Gli organizzatori stanno lavorando per offrire un evento più coinvolgente, con nuove tappe e percorsi rivisti. I dettagli delle date ufficiali arriveranno presto, ma già si sa che questa edizione sarà da non perdere.

Il Rally della Val d’Orcia torna protagonista in Italia, nella provincia di Siena. L’edizione 2026 sarà rinnovata nella forma e ricca di contenuti. L’appuntamento, organizzato da Radicofani Motorsport, è in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile e sarà valido sia per il Campionato Italiano Rally Terra sia per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il Rally della Val d’Orcia si conferma come una tappa fondamentale del calendario degli appassionati nel 2026. La manifestazione conferma tradizione e spettacolo, offrendo al pubblico il fascino degli sterrati toscani e il confronto diretto tra vetture moderne e storiche.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Rally Val dOrcia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rally Val dOrcia

Argomenti discussi: ACI Como celebra il suo centenario: presentazione di un anno di eventi tra sport, sicurezza e tradizione; CIRT 2026, crescono i km e debutta la Power Stage; Disponibili i regolamenti 2026 del CIAR Sparco, del CIRT e del CIR Challenger; CIAR Sparco 2026, novità e montepremi per la nuova stagione.

ACI, Rally della Val d’Orcia: le novità e le date del 2026Il Rally della Val d’Orcia torna protagonista in Italia, nella provincia di Siena. L'edizione 2026 sarà rinnovata nella forma e ricca di contenuti. L’appuntamen ... sportface.it

Calendari rally 2024: ecco tutte le date delle serie ACI SportSono stati ufficializzati i calendari 2024 delle competizioni italiane rally delle serie ACI Sport. Le date, deliberate mercoledì 20 dicembre della Giunta Sportiva ACI, fissano gli appuntamenti con le ... motorionline.com

Team Delta Rally pronto al via del Rally di Svezia secondo appuntamento del Campionato Mondiale con Simone Tempestini a bordo della Citroen Ds3 R5.... effettuati i test in questi giorni, la vettura è pronta per le verifiche... in bocca al lupo a tutti - facebook.com facebook