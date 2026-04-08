Rallentatori e segnaletica Lavori al via in XXV Aprile

Sono iniziati i lavori in via XXV Aprile, tra via Togliatti e largo Don Giussani, con l’installazione di rallentatori e nuova segnaletica. Le modifiche riguardano la sezione di strada che conduce verso il centro storico. Le autorità hanno avviato le operazioni per migliorare la circolazione e ridurre la velocità dei veicoli in questa zona. Le modifiche sono state comunicate ai residenti e agli automobilisti tramite appositi cartelli stradali.

Misure di “traffic calming“ in via XXV Aprile, nel tratto che va verso il centro storico, quello compreso tra via Togliatti e largo Don Giussani. Nei prossimi giorni prenderanno il via importanti interventi di riqualificazione viabilistica con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla tutela dei pedoni e degli utenti più vulnerabili. Nel dettaglio, saranno installati dossi rallentatori e create apposite aree di avvistamento dei pedoni, riconoscibili grazie a specifiche zebrature e segnaletica dedicata. Si tratta di interventi che puntano a ridurre la velocità dei veicoli e a migliorare la visibilità degli attraversamenti, contribuendo a prevenire situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rallentatori e segnaletica. Lavori al via in XXV Aprile Leggi anche: "XXV Aprile, stop al bando. Così l'atletica è a rischio" Leggi anche: Via XXV Aprile chiusa da un anno. Lega: "Cittadini senza risposte" Temi più discussi: Scatta il restringimento per il cantiere della ciclabile della Ghisolfa: possibile traffico in tilt; Conclusi i lavori sulla 195 Racc in via San Paolo: nuova segnaletica e asfalto intelligente; Cinisello, dossi e nuovi parcheggi in via XXV Aprile; Sicurezza per le famiglie, istituita una zona scolastica. Viabilità più sicura. Con i dossi rallentatoriEcco i nuovi dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati in diverse vie del territorio. Attraverso una specifica ordinanza sono stati infatti individuati numerosi punti della viabilità ... lanazione.it Lavori sulla segnaletica stradale: Diminuire il rischio di incidentiInterventi di sistemazione della segnaletica stradale. Il Comune annuncia che i lavori proseguono. Più sono chiari ed evidenti i segnali stradali e più diminuisce il rischio di incidenti, ovviamente ... lanazione.it Da Zibido San Giacomo a Rozzano e Assago, sempre più residenti esasperati chiedono maggiori controlli e dossi rallentatori sulle strade - facebook.com facebook