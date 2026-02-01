La via XXV Aprile a Cibeno resta ancora chiusa, e i cittadini si chiedono quando potrà riaprire. La Lega Carpi ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta, chiedendo spiegazioni sulla lunga chiusura, ormai da un anno. La gente aspetta risposte chiare e tempi certi.

"Quando riaprirà via XXV Aprile a Cibeno?". È l’interrogazione consigliare che la Lega Carpi ha posto a sindaco e giunta. Come spiega Giulio Bonzanini, segretario e capogruppo Lega, "il quesito nasce dalle continue segnalazioni dei residenti di Cibeno, lasciati da quasi un anno senza risposte. Negli ultimi anni – prosegue Bonzanini - il quartiere di Cibeno è stato oggetto di una pesante cementificazione, con un aumento significativo di abitanti e traffico, senza che a ciò sia corrisposto un adeguamento di servizi e infrastrutture, in particolare della viabilità. Il risultato è evidente: strade inadeguate, disagi quotidiani e una totale assenza di programmazione, frutto di decenni di scelte sbagliate da parte della sinistra che governa Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via XXV Aprile chiusa da un anno. Lega: "Cittadini senza risposte"

Approfondimenti su Via XXV Aprile

In occasione del cinquantesimo anniversario della sezione italiana di Amnesty International, il giardino di via XXV Aprile è stato ufficialmente intitolato al movimento globale dedicato alla tutela dei diritti umani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Throughout life, we battle FATE | IDEAS and MYTHS [III] - Written in the Stars·Fate

Ultime notizie su Via XXV Aprile

Argomenti discussi: Via XXV Aprile chiusa da un anno. Lega: Cittadini senza risposte; Olimpiadi Milano Cortina 2026: viabilità a Vimercate, orari e limitazioni; Guasti sulla rete idrica, manca l'acqua a Boschi di Lari e Usigliano; Incidente tra due auto in via 27 aprile, feriti un 62enne di Mussolente e una 35enne di Castello di Godego: l'uomo è rimasto incastrato...

Via XXV Aprile chiusa da un anno. Lega: Cittadini senza risposteQuando riaprirà via XXV Aprile a Cibeno?. È l’interrogazione consigliare che la Lega Carpi ha posto a sindaco e giunta. Come spiega Giulio Bonzanini, segretario e capogruppo Lega, il quesito nasce ... ilrestodelcarlino.it

Rovato, ncendio di via XXV Aprile, primi spiragli per la riapertura della stradaDopo quattro mesi dal rogo che ha devastato un deposito di pneumatici, i tecnici aprono al consolidamento provvisorio dell’edificio. Obiettivo: ripristinare la viabilità verso Coccaglio in condizioni ... quibrescia.it

I lavori potrebbero prendere il via già dalla prossima settimana e proseguiranno fino alla fine di aprile. - facebook.com facebook

Inaugurazione della nuova sede della Filca Cisl Liguria in via XXV Aprile 4/2 a Genova alla presenza segretario generale Filca Cisl Ottavio De Luca, segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri e del segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria x.com