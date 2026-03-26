XXV Aprile stop al bando Così l' atletica è a rischio

Il Comune ha deciso di sospendere il bando relativo al centro XXV Aprile, una decisione annunciata dopo una richiesta formale inviata dall'atletica locale. La richiesta, comunicata via email, mira a bloccare temporaneamente la procedura e a valutare l'assegnazione diretta della concessione alla federazione di atletica. La vicenda riguarda la gestione del centro e le modalità di assegnazione dei relativi diritti.

«Abbiamo chiesto formalmente con una mail al Comune di non procedere al bando. Una scelta necessaria anche per chiudere definitivamente questa incresciosa vicenda e consentire di valutare l'assegnazione diretta della concessione del centro XXV Aprile a Fidal. Se necessario siamo pronti anche a rivolgerci alla Corte dei Conti per verificare eventuali profili di danno erariale, l'interesse pubblico deve venire prima di tutto». Così Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, ed Enrico Marcora, consigliere comunale di Fratelli d'Italia scendono in «pista» per in difesa del centro sportivo XXV Aprile. Se n'è discusso ieri in... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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