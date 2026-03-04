Medio Oriente in azione navi e jet europei Raid di Israele in Libano morti e feriti Teheran | Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz

Nell'area del Medio Oriente, navi e jet europei sono stati schierati in risposta alle recenti tensioni. Israele ha condotto un raid in Libano, causando vittime e feriti, mentre Teheran ha dichiarato di controllare lo Stretto di Hormuz. L'IDF ha lanciato una serie di attacchi in tutto l'Iran, con esplosioni segnalate a Gerusalemme e altre località. Nel frattempo, il presidente francese ha inviato una comunicazione ufficiale.

Inizierà questa sera (alle 19.30 ora italiana) la cerimonia di commemorazione della defunta Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei. Lo riporta l'agenzia Tasnim specificando che la cerimonia durerà tre giorni. I dettagli per il funerale di Khamenei, che sarà annunciato a breve, sono ancora in fase di definizione, ha aggiunto l'agenzia. Sempre secondo i media ufficiali iraniani, Khamenei, - ucciso dai raid americani e israeliani di sabato su Teheran - sarà sepolto nella città santa di Mashhad. Qui era nato 86 anni fa e qui è sepolto suo padre, nel santuario dell'Imam Reza. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un «bersaglio inequivocabile da eliminare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Due missili da crociera «sono stati intercettati e distrutti nella zona di Al-Kharj», a sud di Riad.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Le azioni di Nintendo continuano a scendere a causa della crisi in Medio OrienteL'attuale crisi in Medio Oriente ha portato il valore delle azioni di Nintendo a scendere ulteriormente per via delle preoccupazioni legate alla distribuzione delle console. multiplayer.it

Crisi in Medio Oriente, Empoli in Azione: Difendiamo il diritto internazionaleEmpoli in Azione esprime profonda preoccupazione e sgomento di fronte agli eventi che si stanno consumando in queste ore in Medio Oriente. Israele e ... gonews.it

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com

MEDIO ORIENTE | Macron: "La portaerei francese Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo". A fuoco il consolato Usa a Dubai, colpito da un sospetto drone iraniano. Media: "Gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani" #ANSA facebook