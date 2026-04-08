Nelle ultime ore, sono state segnalate intense operazioni militari in Libano, con circa 160 bombe lanciate in soli dieci minuti. Secondo le fonti ufficiali, l’attacco avrebbe provocato centinaia di vittime tra morti e feriti, con il governo israeliano che ha definito l’operazione “Oscurità eterna”. Il primo ministro ha parlato di una “strage di civili” a seguito delle azioni militari.

Attacchi devastanti, un massacro di civili. Centinaia tra morti e feriti per un’operazione che Israele ha denominato internamente “Oscurità eterna”. A poche ore dall’intesa tra Stati Uniti e Iran, l’esercito di Tel Aviv oscura il cessate il fuoco e colpisce il Libano in un’offensiva senza precedenti, dimostrando che la tregua non si applica ai combattimenti contro Hezbollah. Idf ha dichiarato di avere bombardato un centinaio di centri di comando e altre infrastrutture militari del gruppo islamista a Beirut, nella valle della Beqaa e nel Libano meridionale. Cinquanta caccia hanno sganciato circa 160 bombe su 100 obiettivi in soli 10 minuti,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele oscura l’accordo sull’Iran: 160 bombe in 10 minuti sul Libano, centinaia tra morti e feriti. Premier: “Strage di civili”

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