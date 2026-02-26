Un’ora o poco più fuori casa. E i ladri ne approfittano. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25, a San Giuseppe di Comacchio, dove i malviventi hanno portato a termine un furto in appartamento. A raccontare i dettagli è la stessa proprietaria di casa, comprensibilmente spaventata dopo il colpo. “Sono uscita con il mio compagno e il cane alle 18.30 – dice a FerraraToday -. Poi verso le 20 abbiamo fatto ritorno a casa. In quel lasso di tempo, i malviventi hanno scardinato una finestra blindata e sono entrati all’interno, quindi si sono diretti verso la camera matrimoniale, dove hanno rubato 300 euro, collane, braccialetti e tre paia di occhiali di marca”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ladri in azione, rubati soldi e gioielli da una villettaSi sono introdotti in casa forzando la recinzione e una volta dentro l'appartamento hanno fatto razzia di soldi e gioielli lasciando a soqquadro le...

Sos furti, altre due case nel mirino. I proprietari escono per mezz’ora. Ladri acrobati entrano in azioneHanno aspettato che i proprietari uscissero di casa, poi nel giro di poco più di mezz’ora hanno visitato e messo a soqquadro due appartamenti.

Temi più discussi: I proprietari escono per una passeggiata, i ladri entrano in azione: rubati soldi e gioielli; Il proprietario degli Angels Arte Moreno attira le critiche della MLBPA dopo aver detto che i fan non danno la priorità alla vittoria; Apple interrompe la produzione di tre modelli di iPhone per dare priorità alle funzionalità avanzate di intelligenza artificiale; Ford richiama oltre 412.000 veicoli a causa di difetti alle sospensioni che compromettono lo sterzo e rischio di incidenti.

Ladri in casa: i proprietari escono per un'ora, i malviventi entrano e fuggono con un orologio d'oroPORDENONE - È bastata un'ora di assenza da casa: in quei 60 minuti ignoti malviventi si sono introdotti nell'abitazione, hanno messo tutto a soqquadro e sono fuggiti con un orologio in oro. È accaduto ... ilgazzettino.it

Sos furti, altre due case nel mirino. I proprietari escono per mezz’ora. Ladri acrobati entrano in azioneScia di colpi nel quartiere Mameli-Tribunale: dopo via Capuzi, appartamenti visitati pure in via Medaglie d’Oro. I malviventi hanno forzato una finestra con una zappa, poi si sono arrampicati su un ba ... msn.com

CESSIONE DI PROPRIETÀ Questa è la solita storia che si ripete ma qualcosa di diverso c'è. Il proprietario è venuto a mancare, giovane, inaspettatamente. La sorella è una nostra volontaria che sostiene una colonia di gatti Felv positivi da molti a - facebook.com facebook