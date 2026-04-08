A Ragusa, un giovane di nazionalità bengalese di 25 anni è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale per aver minacciato le persone in via Colajanni utilizzando un taser e un coltello. L'episodio ha causato timore tra i residenti, che hanno segnalato l’episodio alle autorità. La sentenza è stata pronunciata in seguito al processo che ha analizzato i fatti accaduti.

A Ragusa, un uomo di nazionalità bengalese di 25 anni è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale dopo aver creato terrore in via Colajanni. L’episodio, avvenuto lo scorso marzo, ha il giovane brandire un coltello da cucina in uno stato di forte alterazione psicofisica. L’intervento delle forze dell’ordine è stato determinante per interrompere la situazione di pericolo. Gli agenti hanno dovuto utilizzare il taser per immobilizzare il soggetto, che metteva a rischio non solo i cittadini presenti lungo la via, ma anche la propria integrità fisica. La rapidità del giudizio e l’esito legale. Il percorso processuale si è concluso attraverso una procedura di direttissima, che ha permesso di arrivare rapidamente a una sentenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ragusa, taser e coltello in via Colajanni: condanna per il 25enne

Brandiva coltello in strada a Ragusa: condannato a 8 mesi, pena sospesaHa patteggiato la pena a 8 mesi il 25enne originario del Bangladesh che lo scorso 3 marzo era stato immobilizzato e arrestato dalla Polizia mentre in...

In casa 5 kg di materiale esplosivo, taser, coltello e spray al peperoncino: arrestatoÈ già tornato in libertà il cinquantenne, arrestato dai carabinieri a Chiavari dopo che i militari hanno trovato nella sua casa oltre cinque...

Seminò il panico col coltello in Via Colajanni: Ragusa, 25enne patteggia otto mesiRAGUSA, 08 Aprile 2026 – Si è chiuso con un patteggiamento il capitolo giudiziario relativo ai momenti di forte tensione vissuti lo scorso marzo in Via ... radiortm.it

Brandiva coltello in strada a Ragusa: condannato a 8 mesi, pena sospesaHa patteggiato la pena a 8 mesi il 25enne originario del Bangladesh che lo scorso 3 marzo era stato immobilizzato e arrestato dalla Polizia mentre in via Colajanni a Ragusa, in stato di alterazione, b ... msn.com