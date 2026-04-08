Raccomandate il postino citofona ma lascia l' avviso di giacenza in cassetta | Allibita ero pure scesa a ritirarla

Una residente si è trovata più volte a ricevere avvisi di giacenza nelle cassette postali, anche dopo aver ascoltato il citofono. La prima volta, durante la pandemia, aveva attribuito l’accaduto alle restrizioni dovute al Covid. Nonostante ciò, nei mesi successivi, il problema si è ripresentato, anche quando era convinta di essere in casa o di aver sentito il campanello. La donna ha riferito di essere scesa più volte a ritirare la posta, senza successo.

Sempre più segnalazioni per gli avvisi consegnati per "mancanza del destinatario" anche quando l'utente è in casa: "Ormai è diventata una prassi" La prima volta, in piena pandemia, aveva dato la colpa al Covid e alle disposizioni in materia. Eppure, negli anni successivi, era capitato nuovamente, “ma magari non ero in casa o non avevo sentito il citofono”. Poi, ancora un paio di episodi nel giro di neppure un mese e il sospetto che diviene certezza nei giorni scorsi. Ovvero, che dietro all'avviso di giacenza trovato in cassetta, in luogo della mancata consegna della posta raccomandata, ci fosse la negligenza del postino di turno. Ne è certa la signora Anna B. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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