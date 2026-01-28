Falconara blitz antidroga a casa del postino | gli trovano raccomandate e atti mai consegnati Denunciato

La polizia di Falconara ha fatto un blitz in un’abitazione sospettata di essere il nascondiglio di droga. Quando sono entrati, non hanno trovato sostanze stupefacenti, ma una pila di lettere, raccomandate e atti mai consegnati. Tra queste anche notifiche urgenti che il postino avrebbe dovuto consegnare. Il proprietario dell’appartamento è stato denunciato per aver accumulato tutta quella corrispondenza senza consegnarla.

FALCONARA Pensavano di trovarlo con la droga in casa, e invece hanno scoperto una pila di lettere, raccomandate, notifiche e atti - anche urgenti - da recapitare. Una fitta corrispondenza che non è mai arrivata a destinazione perché lui, postino trentenne residente nell'hinterland falconarese, invece di consegnarla, la custodiva in camera da letto. Per dimenticanza? Disattenzione? Oppure l'avrebbe recapitata di lì a breve ai destinatari? Sarà lui a chiarirlo, quando verrà ascoltato dall'autorità giudiziaria, assistito dall'avvocato Catello De Simone. La perquisizione Per ora è indagato per il reato di ricettazione il postino che i carabinieri hanno fermato la notte di Santo Stefano sotto la sua abitazione.

