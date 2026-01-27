La situazione a Niscemi si aggrava a causa di una frana che ha avanzato di altri 10 metri. Il sindaco ha invitato i cittadini a rimanere a casa, mentre questa mattina è previsto un sopralluogo con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il responsabile della protezione civile, Fabio Ciciliano, per valutare i prossimi passi.

Previsto per questa mattina un sopralluogo con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e con il capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, per fare il punto della situazione. Il sindaco invita alla massima prudenza, mentre si cerca di contare i primi danni. Resta lo scontro sui fondi “È una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Restate a casa”. Questo è il messaggio che il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha condiviso attraverso una diretta social per avvisare i cittadini del comune siciliano colpito da una terribile frana. Il bilancio degli sfollati sale a 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Niscemi, l'avviso del sindaco sulla situazione sempre più tragica: 'State a casa, la frana è scesa di altri 10 metri'

Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di circa 500 persone e alla chiusura delle scuole.

La recente frana a Niscemi ha causato danni a diverse abitazioni.

Argomenti discussi: FRANA A NISCEMI: NON È UNA COINCIDENZA.; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Protezione civile Sicilia, evacuate 500 persone per frana a Niscemi; Frana a Niscemi: oltre 500 evacuati nella notte, smottamento in estensione verso Gela. Scuole chiuse e rischio isolamento per il centro.

Frana a Niscemi, centinai gli sfollati. Il video del crolloNISCEMI - Seconda frana in dieci giorni a Niscemi. Dopo gli smottamenti della scorsa settimana, così importanti da produrre un dislivello di circa 10 ... newsicilia.it

Live del sindaco di Niscemi sulla frana e le zone rosse - video da profilo...Un appello alla calma e a mantenersi lontani dalle zone rosse istituite dopo la frana di Niscemi (CL) a seguito della terribile ondata di maltempo che ha colpito gran parte della Sicilia arriva, in un ... itacanotizie.it

