Separazione delle carriere | cosa contiene la riforma sottoposta a referendum
Il governo ha presentato una riforma sulla separazione delle carriere, perché molti cittadini temono che la confluenza tra giudici e pubblici ministeri possa influenzare le decisioni dei processi. La proposta prevede di dividere chiaramente i percorsi professionali, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’indipendenza delle figure coinvolte. Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 metterà alla prova questa modifica, che riguarda uno dei punti più discussi della Costituzione italiana.
Guida al referendum costituzionale che modifica l'assetto della magistratura: cosa prevede la legge e quali sono le motivazioni del Sì e del No Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi su una riforma che tocca uno dei nodi più sensibili dell'assetto costituzionale: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La legge di revisione è stata approvata dal Parlamento, ma non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi. È questa circostanza – prevista dall'articolo 138 della Costituzione – a rendere necessario il referendum confermativo. Non è previsto quorum: la decisione dipenderà dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
Referendum, Coppi boccia la riforma: “Separazione delle carriere? Non è che un ‘ciuccio’ diventa Ribot”
Coppi ha criticato la riforma del referendum, affermando che la separazione delle carriere non garantisce una sentenza più equa.
Separazione delle carriere. Scintille sul referendum. Anm: "No alla riforma". Gli avvocati: "Votate sì"
La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.
Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere
Argomenti discussi: La positività della negazione; Comitato Camere Penali per il SI; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo. Referendum a marzo; La separazione delle carriere non è un tabù costituzionale. Anzi.
Separazione delle carriere, due Csm e sorteggio: cosa prevede la riforma della magistraturaDomenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà un referendum costituzionale, il cui esito stabilità l'entrata in vigore o meno della legge costituzionale, già ...
Decaro contro la riforma Nordio: La separazione delle carriere già esiste, il sorteggio al Csm è inaccettabileLa separazione delle carriere già c'è. Da anni. È stata fatta la Cartabia. È il sorteggio per il Csm a risultare inaccettabile. Così Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha ribadito la ...
Per il PD la separazione delle carriere era una riforma “ineludibile”. Oggi che la propone il Governo Meloni diventa un pericolo per la democrazia. Loro sono alla frutta, tu non ci cascare. Il 22 e il 23 marzo vota Sì. facebook
Le falsità sulla separazione della carriere: il pm non sarà uno sceriffo agli ordini del governo Referendum giustizia, 35 giorni al voto.