Separazione delle carriere | cosa contiene la riforma sottoposta a referendum

Il governo ha presentato una riforma sulla separazione delle carriere, perché molti cittadini temono che la confluenza tra giudici e pubblici ministeri possa influenzare le decisioni dei processi. La proposta prevede di dividere chiaramente i percorsi professionali, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e l’indipendenza delle figure coinvolte. Il referendum del 22 e 23 marzo 2026 metterà alla prova questa modifica, che riguarda uno dei punti più discussi della Costituzione italiana.

Guida al referendum costituzionale che modifica l’assetto della magistratura: cosa prevede la legge e quali sono le motivazioni del Sì e del No Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi su una riforma che tocca uno dei nodi più sensibili dell’assetto costituzionale: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La legge di revisione è stata approvata dal Parlamento, ma non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi. È questa circostanza – prevista dall’articolo 138 della Costituzione – a rendere necessario il referendum confermativo. Non è previsto quorum: la decisione dipenderà dalla maggioranza dei voti validamente espressi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Coppi ha criticato la riforma del referendum, affermando che la separazione delle carriere non garantisce una sentenza più equa.

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.

Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere

