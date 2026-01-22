L’accordo tra gli Stati Uniti e la Groenlandia, emerso durante il vertice a Davos, prevede un modello simile a quello di Cipro, senza un trasferimento totale di sovranità. Trump ha scelto di non imporre dazi aggiuntivi ai Paesi Ue e di evitare un intervento militare nell’isola artica, segnando una certa stabilità nelle relazioni internazionali riguardo alla regione groenlandese.

Il vertice a Davos fra Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte ha fatto tacere, almeno per il momento i tamburi di guerra sulla Groenlandia, col presidente Usa che ha deciso di non imporre ulteriori dazi ai Paesi Ue e ha messo da parte l’ipotesi di un intervento militare nell’isola artica. Si è parlato di un generico quadro di accordo sui diritti minerari e lo scudo spaziale, ma non si è scesi nel dettaglio. A pubblicare le indiscrezioni sul contenuto dell’intesa raggiunta al Forum internazionale, sono New York Times e Axios. Secondo il quotidiano, che cita in anonimato tre alti funzionari, l’accordo raggiunto sulla Groenlandia prevederebbe la cessione agli Stati Uniti della sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese, dove gli Usa potrebbero costruire basi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, cosa contiene l’accordo con Trump: l’idea del “modello Cipro” senza trasferimento complessivo di sovranità

