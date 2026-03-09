Rabbia infantile | 3 strategie per trasformare gli scatti in crescita

Nella centocinquantanovesima puntata di un programma dedicato ai genitori, si parla di come affrontare le emozioni dei bambini. Focus sulla rabbia infantile e su tre strategie pratiche per aiutare i piccoli a trasformare gli scatti di collera in occasioni di crescita. La discussione si rivolge alle famiglie del Sannio e oltre, evidenziando la rilevanza di questa tematica nella quotidianità familiare.

La gestione delle emozioni nei più piccoli rappresenta oggi una sfida centrale per le famiglie del Sannio e non solo, come emerge dalla centocinquantanovesima puntata del format dedicato ai genitori. La neuropsicomotricista Sara Ingordigia offre strumenti pratici per trasformare gli scatti d’ira dei bambini in opportunità di crescita emotiva, superando l’approccio punitivo tradizionale. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di supporto genitoriale che include anche tematiche legate all’ADHD e alla routine serale. L’articolo originale sottolinea come la rabbia sia un segnale fondamentale dello sviluppo infantile, da decodificare piuttosto che reprimere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

