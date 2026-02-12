La campionessa di sci Breezy Johnson ha trovato un modo insolito per prepararsi alle gare: si dedica al knitting. Con una luce calda e una coperta sulle ginocchia, prende i ferri tra le mani e lavora a maglia, cercando di ridurre lo stress e mantenere la concentrazione. Per lei, questo gesto diventa un rituale vincente, un modo per affrontare le sfide delle discese libere con più calma e determinazione.

U na luce calda, una coperta sulle ginocchia e tra le mani i ferri: per Breezy Johnson lavorare a maglia e sci alpino sono due mondi agli antipodi. Ma lo sanno tutti: gli opposti si attraggono. La calma, la pace e il relax del knitting è qualcosa di totalmente diverso dall’ adrenalina e dalla concentrazione delle piste, ed è proprio questo che affascina la vincitrice dell’ oro olimpico in discesa libera a Milano-Cortina 2026. Lavorare a maglia è un modo per staccare, fuggire in una spazio sicuro lontano dagli impresti della neve. Non a caso, la sera prima della gara che l’ha portata alla prima medaglia d’oro della sua carriera, la sciatrice ha dedicato mezz’ora a finire una delle sue fascette porta fortuna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'oro olimpico in discesa libera usa il knitting per ridurre lo stress, mantenere la concentrazione e trasformare la preparazione alle gare in un rituale vincente

