Dopo un accordo di cessate il fuoco, le navi potranno di nuovo attraversare lo stretto di Hormuz. Tuttavia, la regione resta soggetta a tensioni e controlli da parte dell’Iran, che mantiene la sua presenza nella zona. La ripresa delle rotte marittime avviene in un contesto di incertezza, con la possibilità che la questione del controllo nello stretto continui a essere al centro di discussioni e monitoraggi internazionali.

Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora Il cessate il fuoco approvato nella notte da Iran, Stati Uniti e Israele prevede che l’Iran riapra per due settimane lo stretto di Hormuz: che garantisca quindi il passaggio sicuro delle navi senza il rischio che vengano attaccate. Era una delle priorità per il presidente statunitense Donald Trump, che però non ha ottenuto davvero quello che voleva, anzi. Lo stretto di Hormuz, che prima della guerra poteva essere attraversato liberamente dalle navi di tutto il mondo, oggi è di fatto controllato dall’Iran e il cessate il fuoco non cambia questa situazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?

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