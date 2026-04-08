In questi giorni si discute di una questione senese, anche se l’espressione italiana «raschiare il fondo del barile» sembra fuori luogo considerando la crisi del petrolio provocata dalla guerra contro l’Iran. La frase viene usata per commentare le conseguenze di decisioni politiche recenti, in particolare quelle di un ex presidente statunitense. La situazione ha suscitato reazioni di vari esponenti politici e analisti, senza che siano ancora state prese decisioni definitive.

Di questi tempi non si può usare l'espressione italiana «raschiare il fondo del barile» per rispetto alla strumentale crisi del petrolio, che serve a dirci che la guerra contro l'Iran è un errore di Trump. Preferisco chiamarla «Questione Senese», riferendomi all'ultima diavoleria della sinistra, il selfie con la premier Meloni datato 2019 di un tizio vicino al clan Senese, appunto, su cui già tutto si sapeva e che sembra quindi l'ennesimo teorema anti Giorgia. Ma se sono così pronti a parlare di mafia e piace loro così tanto la parola «senese», perché, anziché ritwittare vecchie foto omettendo le decine di incontri veri tra i propri big ed... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Questione senese

Trianon Viviani, l’omaggio a James SeneseUn omaggio a James Senese è il primo dei due appuntamenti della settimana al Trianon Viviani.

Due giorni per ’studiare’ l’Ateneo seneseGrande successo per l’iniziativa di orientamento che le scuole di Grosseto e provincia e l’Università di Siena, coralmente insieme dopo alcuni anni,...

Gino Paoli & James Senese - Questione di sopravvivenza

Temi più discussi: Redditi da fame ma Rolex al polso per boss e ultrà. Il tesoro nascosto di Senese, 'Pluto' e 'Bove'; Rando: su Delmastro il governo deve fare chiarezza; Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier Meloni; Caso Delmastro, ingenuo o interessato all'affare? Il commento di Lirio Abbate.

Redditi da fame ma Rolex al polso per boss e ultrà. Il tesoro nascosto di Senese, 'Pluto' e 'Bove'Mentre dichiaravano al fisco pochi spiccioli, i clan accumulavano ricchezze per milioni di euro. Una inchiesta della DDA svela il buco economico di Ettore Abramo, Angelo Senese e altri ... romatoday.it

L'esito del referendum e le vertenze del lavoro, l'analisi di Senese(Uil)A Bgr l'intervento della segretaria del sindacato. Il forte 'No' del sud è il frutto di malcontento economico ... rainews.it

Dolores Bevilacqua. . Non provassero a banalizzare la questione di Delmastro e della Bisteccheria d’Italia. Il problema non è dove andava a cenare, ma l’aver fatto affari col prestanome del clan mafioso dei Senese. #politica #Movimento5Stelle #DoloresBevil - facebook.com facebook