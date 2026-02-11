Due giorni per ’studiare’ l’Ateneo senese

Gli studenti delle scuole di Grosseto e provincia hanno approfittato di due giornate di orientamento all’Università di Siena, tenutesi alla Cittadella dello Studente. Dopo alcuni anni, l’ateneo ha riaperto le porte in collaborazione con le scuole, offrendo un’occasione per conoscere meglio l’università e i suoi corsi. La partecipazione è stata alta, con tanti giovani interessati a scoprire cosa li aspetta nel futuro accademico.

Grande successo per l’iniziativa di orientamento che le scuole di Grosseto e provincia e l’ Università di Siena, coralmente insieme dopo alcuni anni, hanno organizzato il 27 e 28 gennaio alla Cittadella dello Studente di Grosseto. " 2 Giorni per Scegliere " ha permesso a circa 500 fra studenti e studentesse delle quinte classi superiori di raccogliere informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo senese. Ogni partecipante ha infatti potuto scegliere di assistere a più eventi e l’interesse è stato notevole, viste le oltre 900 adesioni alle variegate attività che si sono svolte nelle aule. L’articolato evento, che ha coinvolto le scuole che insistono nella Cittadella, è stato possibile grazie al coordinamento dell’Ufficio Orientamento dell’Università di Siena e alla fondamentale collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale di Grosseto, del Polo Universitario Grossetano, dell’agenzia regionale per il diritto allo studio universitario e di tutte le scuole che si sono rese disponibili a ospitare le attività e informare ragazzi e ragazze dell’opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

