Trianon Viviani l’omaggio a James Senese

Questa settimana al Trianon Viviani si apre con un omaggio a James Senese. È il primo di due appuntamenti che vogliono rendere omaggio al musicista. L’atmosfera è già calda e l’attesa cresce tra il pubblico. La scena si prepara a rendere onore a uno degli artisti più amati e rappresentativi della musica napoletana e italiana.

Tempo di lettura: 2 minuti Un omaggio a James Senese è il primo dei due appuntamenti della settimana al Trianon Viviani. Sabato 7 febbraio, alle 18, il teatro pubblico di Forcella propone I respiri di James, una giornata dedicata al grande sassofonista recentemente scomparso, che sarebbe dovuto ritornare sul suo palco con un nuovo concerto, tra una mostra fotografica e uno spettacolo composito con filmati, talk, testimonianze e un intervento musicale. Marisa Laurito, con il critico musicale Carmine Aymone, guida il pubblico in questo viaggio sul musicista radicale e uomo di frontiera, la cui esistenza artistica è profondamente intrecciata alla storia culturale e sociale di Napoli e non solo.

