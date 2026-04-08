Da sempre, molte credenze popolari vengono tramandate come verità assolute, come l’idea che uscire con i capelli umidi provochi il raffreddore o che schioccare le dita possa causare l’artrosi. Queste convinzioni sono state ripetute di generazione in generazione senza essere messe in discussione, radicandosi nelle abitudini quotidiane. Tuttavia, studi scientifici recenti hanno messo in discussione molte di queste convinzioni, chiarendo cosa sia realmente supportato dalle evidenze.

Per generazioni, le nonne lo hanno ripetuto ai nipoti con la stessa certezza con cui si enuncia una legge fisica: esci con i capelli bagnati e ti prendi il raffreddore, smettila di schioccare le dita o ti verrà l’artrosi, non leggere al buio che rovini gli occhi. Parole tramandate come fossero verità rivelate, radicate nell’immaginario collettivo con la solidità del granito. Eppure la scienza racconta una storia completamente diversa — e spesso molto più interessante. Perché le false credenze sopravvivono nei secoli. Il problema non è l’ignoranza. È qualcosa di più sottile e, per certi versi, più affascinante: la ripetizione crea la sensazione di verità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Quello che “tutti sanno” è spesso falso: la scienza smonta le credenze più radicate

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