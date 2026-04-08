Quello che hai fatto… È in onda la puntata di Belve e Monica Setta non si trattiene | il pubblico la mette in guardia

È andata in onda una nuova puntata di Belve, durante la quale Monica Setta ha pronunciato alcune parole che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Dopo la trasmissione, sui social sono cominciati i commenti e le reazioni, che si sono protratte per diverse ore su varie piattaforme online. Le discussioni si sono concentrate su quanto detto in trasmissione, creando un seguito di opinioni e interventi da parte di utenti e spettatori.

Sui social, ormai, le puntate di Belve non finiscono con i titoli di coda. Appena si spengono le luci dello studio, si accende un’altra scena, quella fatta di commenti, reazioni e giudizi che continuano per ore su X e sulle altre piattaforme. È lì che si misura il peso di un’intervista, la forza di una risposta, perfino l’effetto di una singola espressione. E nelle ultime ore, attorno al programma di Francesca Fagnani, si è acceso un nuovo confronto che ha coinvolto non solo il pubblico, ma anche un volto noto della televisione. A rendere ancora più rumoroso il dibattito è stato il fatto che a intervenire non sia stata una semplice spettatrice, ma una collega della conduttrice di Belve. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

John Cena:”Grazie AJ Styles per quello che hai fatto per il wrestling”.John Cena espresso il suo sincero apprezzamento per AJ Styles dopo quello che sembra essere stato l’ultimo incontro di Styles, alla Royal Rumble.

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Ormai siamo al delirio assoluto. Valeria Marini, testuale: “Pedro Sánchez è il mio uomo ideale. Gli scrivo di notte a proposito di Trump e Iran". Lo ha raccontato a Storie al bivio, il programma di Monica Setta su Rai 2.. "Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. le - facebook.com facebook

Intervistata da Monica Setta, Valeria Marini ha rivelato di aver scritto al presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez: "Lo adoro, lo stimo, è il mio uomo ideale. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran" x.com