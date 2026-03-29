Dal 30 marzo, ogni lunedì alle 21.30 su TV8, con replica su Sky e streaming su NOW, torna il GialappaShow. La conduttrice Giulia Vecchio ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato la sua presenza nel programma e ha espresso dispiacere per chi non ha colto l’ironia, aggiungendo di sperare che il personaggio di Iva Zanicchi piaccia al pubblico.

Al via dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.30 su TV8 e in simulcast su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione del GialappaShow. Al timone ci sono ancora loro: Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, che insieme al Mago Forest sono pronti a dare vita a una nuova edizione che si preannuncia bollente. Tra le novità i nuovi co-conduttori di stagione, ovvero Jovanotti, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Serena Brancale e Jake La Furia e molti altri. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Giulia Vecchio, ecco cosa ci ha raccontato ai nostri microfoni. Intervista a Giulia Vecchio – GialappaShow. Giulia, torni al GialappaShow: che momento è per te? E ti chiedo anche: la tua imitazione di Monica Setta è stata tra quelle più discusse. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giulia Vecchio torna al GialappaShow: “Monica Setta? Dispiace che non abbia colto l’ironia. Spero che la mia Iva Zanicchi piaccia” – Intervista

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