Jacopo Lilli potrà andare a Dublino con la classe | il prof non vedente sarà consulente didattico

Jacopo Lilli, insegnante di inglese non vedente di Scandicci, parteciperà a un viaggio a Dublino con la classe. Il professore sarà presente come “consulente didattico”, un ruolo che gli permette di seguire da vicino gli studenti durante il viaggio. Per lui, si tratta di una grande opportunità di confronto e crescita, e per gli studenti una possibilità di vivere un’esperienza internazionale con il supporto di un docente speciale.

Jacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell Newton di Scandicci, accompagnerà gli studenti in viaggio a Dublino come “consulente didattico”. La decisione arriva dopo l’incontro con l’Ufficio scolastico regionale. "Non è la soluzione che avevo chiesto, ma mancano due settimane alla partenza e credo sia il massimo risultato possibile", ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il professor Jacopo Lilli, senza vista, era stato escluso dalla gita a Dublino con i suoi studenti.

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda.

Argomenti discussi: Parla Jacopo Lilli, il prof escluso dalla gita perché cieco: Erano stati i miei alunni a chiedermi di accompagnarli, l’inclusione solo a parole; Prof escluso dalla gita perché cieco: genitori e studenti avevano chiesto che partecipasse. Sono perfettamente in grado di gestire la...; Il prof cieco che non può andare in gita con gli allievi: Mi ha fermato la legge anticorruzione; Prof di inglese cieco, escluso dalla gita a Dublino. Jacopo Lilli: Sarei stato in grado di gestire i ragazzi. È polemica.

Professore escluso dalla gita perché cieco, c’è il lieto fine: Jacopo Lilli potrà accompagnare gli studentiLa svolta: l’insegnante della 3ªV dell’istituto Russel Newton di Scandicci è stato convocato dal direttore dell’ufficio scolastico regionale. La lettera alla dirigente scolastica, soddisfazione dell’i ... msn.com

Il prof cieco di Scandicci potrà andare con i suoi studenti a Dublino: retromarcia sull'esclusione dalla gita scolasticaLieto fine per la storia che ha visto protagonista la classe Terza V della scuola Russel Newton di Scandicci grazie all'intervento del direttore dell’ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri ... msn.com

Fanpage.it. . "La disabilità non può essere messa davanti la persona" Il professore di inglese Jacopo Lilli è escluso dal viaggio di istruzione in Irlanda perché non vedente e per questo non capace di sorvegliare . "Capisco la prudenza della preside, ma si scon - facebook.com facebook

Jacopo Lilli, il prof escluso dalla gita in Irlanda perché cieco. La preside si difende: “Atto di responsabilità” #Firenze x.com