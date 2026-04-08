Quando il capriccio parla incontro con lo psicologo al nido Piccole Impronte per ascoltare i bisogni emotivi dei più piccoli

Il Nido d’Infanzia “Piccole Impronte” di Tavernelle ha programmato un incontro formativo rivolto a genitori e cittadini, intitolato “Gestione e significato del capriccio nella fascia 0-3: aspetti teorici ed esperienze quotidiane”. L’appuntamento si propone di fornire spunti e strumenti per comprendere i bisogni emotivi dei bambini più piccoli attraverso un confronto diretto, coinvolgendo professionisti del settore. L’evento si svolgerà presso la struttura e sarà aperto a tutti gli interessati.