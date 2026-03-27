ATP Miami Sinner sfida Zverev in semifinale | orario e dove vedere il match

In programma questa notte la semifinale del torneo ATP Miami tra il numero due del ranking mondiale, che ha eliminato Tiafoe ai quarti, e il tennista tedesco Zverev. L'incontro si svolgerà in un impianto outdoor e sarà trasmesso in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati agli eventi sportivi. La sfida si inserisce nella fase conclusiva della manifestazione.

Notte importante per Jannik Sinner. Il tennista azzurro torna in campo al Miami Openper la semifinale, in programma tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Il numero due del mondo è arrivato fino al penultimo atto del torneo statunitense, dove incontrerà il tedesco Alexander Zverev. Sinnersi presenta alla semifinale dopo un cammino solido e convincente. All’esordio ha superato il bosniaco Dzumhur, per poi eliminare il francese Moutet al terzo turno. Nelle fasi decisive del torneo, l’azzurro ha alzato ulteriormente il livello: prima la vittoria contro Michelsen agli ottavi, poi il netto successo nei quarti contro Frances Tiafoe, battuto con un doppio 6-2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ATP Miami, Sinner sfida Zverev in semifinale: orario e dove vedere il match Articoli correlati Sinner-Zverev stanotte all’Atp Miami 2026: orario, precedenti e dove vederlaJannik Sinner torna in campo stanotte, venerdì 27 marzo, nella semifinale dell’Atp Miami 2026 contro Alexander Zverev. Sinner-Zverev oggi a Indian Wells: a che ora e dove vedere il match della semifinaleSinner affronta Zverev nella semifinale di Indian Wells: in palio la finale contro Alcaraz o Medvedev. Sinner - Alcaraz: gli Highlights | Nitto ATP Finals 2025 Altri aggiornamenti su ATP Miami Sinner sfida Zverev in... Temi più discussi: Sinner sfida la pioggia: Miami Open nel caos, il centrale non è ancora pronto; Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Miami, stasera Sinner sfida Michelsen negli ottavi di finale; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00. Atp Miami, Sinner sfida Zverev per la finale(LaPresse) - Jannik Sinner torna in campo a Miami per la sfida decisiva in semifinale contro Alexander Zverev. L’azzurro arriva al match in uno ... stream24.ilsole24ore.com Sinner-Zverev stanotte all’Atp Miami 2026: orario, precedenti e dove vederla(AP Photo/Jim Rassol) Jannik Sinner torna in campo stanotte, venerdì 27 marzo, nella semifinale ... msn.com SEMIFINALI MIAMI OPEN -Jiri Lehecka vs Arthur Fils Venerdì 27 marzo, ore 20:00 (ora italiana). -Jannik Sinner vs Alexander Zverev Sabato 28 marzo, ore 00:00 (nella notte tra venerdì e sabato). Sky Sport: Diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky - facebook.com facebook Sascha Zverev prepara la semifinale di Miami contro Jannik Sinner x.com