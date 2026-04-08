Il Grande Fratello Vip continua a essere tra i programmi più seguiti sulla televisione italiana, con l’ultima puntata condotta da Ilary Blasi che ha registrato un ascolto di circa 2 milioni di spettatori e uno share del 16 per cento. La partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha attirato l’attenzione del pubblico, mantenendo alta l’attenzione sul reality. La data di fine trasmissione su Canale 5 non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Il Grande Fratello Vip è tra i programmi che stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. L'ultima puntata condotta da Ilary Blasi con la partecipazione straordinaria di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha totalizzato il 16% di share per un totale di 2 milioni di telespettatori. Ascolti in crescita per un'edizione che era partita in grande difficoltà. Nel frattempo, Deainira Marzano ha lanciato un'indiscrezione in merito alla durata del Grande Fratello vip. Secondo quanto riportato dalla nota esperta di gossip, quest'edizione del reality show chiuderà i battenti il prossimo 5 maggio sui teleschermi di Canale 5. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, quando finisce su Canale 5? Svelata la data

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