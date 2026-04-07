A Qualiano, in via Falcone, è stata segnalata un’auto abbandonata, questa volta una Fiat Brava con targa straniera, parcheggiata lungo il ciglio della strada. La presenza di veicoli lasciati in modo indiscriminato si aggiunge al già segnalato caso di una Lancia Delta, contribuendo a un quadro di degrado urbano nella zona. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti.

Dopo il caso della Lancia Delta, i cittadini segnalano una Fiat Brava con targa straniera lasciata sul ciglio della strada in via Falcone: cresce il degrado urbano. Via Falcone ancora sotto osservazione. Via Falcone torna nuovamente al centro delle segnalazioni dei cittadini di Qualiano. Dopo l’abbandono di rifiuti e il recente caso di un altro veicolo lasciato in strada, una nuova criticità viene denunciata dai residenti: una Fiat Brava con targa straniera abbandonata sul ciglio della carreggiata. Il luogo è sempre lo stesso, a conferma di come la zona stia diventando un punto sensibile per episodi di degrado urbano che si ripetono con preoccupante frequenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, altra auto abbandonata in via Falcone: nuova segnalazione

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