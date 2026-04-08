Può contare su riserve immense | lo scudo della Cina e il dossier del gas

Da ilgiornale.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, la Cina ha sviluppato un ampio patrimonio di riserve energetiche e ha rafforzato le proprie strategie di approvvigionamento. In un quadro internazionale segnato da tensioni e conflitti che interessano le rotte di trasporto del gas e di altre risorse, il paese si concentra sulla tutela delle sue forniture di energia. La sicurezza energetica rimane un elemento chiave nelle politiche di sviluppo e stabilità di Pechino.

La sicurezza energetica è da anni una priorità strategica per la Cina. Lo è ancora di più oggi, in mezzo a tensioni e conflitti internazionali che mettono a rischio le principali rotte di approvvigionamento del pianeta. Ebbene, nel corso del tempo Pechino ha costruito una rete imponente di riserve di gas naturale liquefatto capace di garantire una protezione significativa contro eventuali interruzioni delle forniture. Giusto per fare un esempio, nel sito industriale di Yancheng enormi serbatoi alti quanto palazzi di venti piani immagazzinano quantità di gas tali da sostenere per mesi il fabbisogno domestico di grandi metropoli. È sfruttando una simile capacità di accumulo che il Dragone punta a ridurre la vulnerabilità del Paese rispetto agli shock esterni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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