Il più grande impianto di gas naturale liquefatto al mondo, situato in Qatar, ha sospeso le operazioni. La notizia si diffonde mentre il sito rimane a migliaia di chilometri dall’Italia, ma potrebbe influenzare il mercato energetico europeo e le bollette di casa. La chiusura dell'impianto rappresenta un evento rilevante nel settore del gas globale.

Il più grande impianto di gas naturale liquefatto al mondo si è fermato. E anche se si trova a migliaia di chilometri dall’Italia, la notizia potrebbe avere conseguenze molto più vicine di quanto sembri. La compagnia statale QatarEnergy ha annunciato la sospensione della produzione di gas naturale liquefatto (GNL) dopo attacchi militari contro infrastrutture operative nelle città industriali di Ras Laffan e Mesaieed. La società non ha indicato per quanto tempo durerà lo stop. Secondo Bloomberg, si tratta del più grande complesso di produzione di GNL al mondo. Non è un dettaglio: il Qatar è uno dei principali esportatori globali di gas liquefatto, insieme a Stati Uniti e Australia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il più grande impianto di gas al mondo si spegne: lo stop al gas del Qatar può riaccendere l’incubo bollette

Cala il prezzo del gas, ma le bollette restano più alte del 40% rispetto al 2019 – L’analisi su Milano, Roma e PalermoNonostante il calo del prezzo del gas sui mercati europei rispetto a un anno fa, nell’inverno che sta per iniziare le bollette resteranno alte.

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

Aggiornamenti e notizie su Qatar.

Discussioni sull' argomento 'Interrotta la produzione di gnl nel più grande impianto al mondo in Qatar'; Caos nei cieli del Medio Oriente: 1800 voli cancellati, la più grande crisi dal Covid.

'Interrotta la produzione di gnl nel più grande impianto al mondo in Qatar'Lo riporta Bloomberg citando un comunicato della società. Il ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che due droni iraniani hanno colpito siti energetici nel paese, senza che siano stati ... ansa.it

Prosegue la corsa di petrolio e gas. QatarEnergy interrompe la produzione di gnlL'oro riduce il rialzo, gira in calo l'argento. Stop alla copertura assicurativa dai rischi di guerra nel Golfo. Analisti: 'Petrolio a 100 dollari con una crisi prolungata' (ANSA) ... ansa.it