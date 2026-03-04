Pichetto | ‘siamo abbastanza sicuri su riserve di gas e petrolio’

Un rappresentante ha affermato che le riserve di gas e petrolio sono considerate sufficienti. La discussione sulla presenza di riserve nel Qatar e sullo stretto di Hormuz ha contribuito a un aumento dei prezzi, spinto dalla domanda crescente. La situazione ha attirato l’attenzione di investitori e operatori del settore energetico, mentre le tensioni geopolitiche continuano a influenzare il mercato.

ROMA, 04 MAR – Per il gas e il petrolio “siamo nella condizione di essere abbastanza sicuri quantitativamente. Siamo il paese che ha lo stoccaggio più alto d’Europa, abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate, quindi possiamo dire che non c’è una situazione di estrema gravità sui quantitativi di risorsa, soprattutto sul gas”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a TgCom24. Sul vertice di ieri a Palazzo Chigi sulla guerra iraniana, il ministro ha spiegato che “abbiamo fatto un punto della situazione, un punto mobile rispetto a cosa che sta succedendo in Medio Oriente, con una valutazione sulla sicurezza, per avere la garanzia di una quantità sufficiente di gas e petrolio, e sui risvolti dei prezzi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

