Due persone sono rimaste ferite in modo grave dopo un incidente avvenuto tra Pieve del Cairo e Sale, nel Pavese. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui hanno spinto un’auto in panne sulla strada, quando sono stati travolti da un’altra vettura che transitava nel tratto. L’incidente si è verificato sul ponte che collega le due località e ha richiesto l’intervento dei soccorritori.

Pavia, 25 marzo 2026 – Gravissimo incidente sul ponte che collega Pieve del Cairo (in provincia di Pavia, Lomellina) a Sale (in provincia di Alessandria, Piemonte). Intorno alle 19.30 di martedì 24 marzo, due persone sono state travolte da un pick-up di grosse dimensioni mentre spingevano a mano la loro utilitaria lungo la carreggiata. L’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto era probabilmente rimasta in panne sul ponte. I due uomini, scesi per spingerla, si trovavano sulla stessa corsia quando sono stati investiti da pick-up che procedeva nella loro direzione. L’impatto è stato violentissimo. I soccorsi. Una delle due vittime ha riportato ferite gravissime: è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in elicottero in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spingono l’auto in panne e vengono travolti da un’altra vettura tra Pieve del Cairo e Sale: due feriti, uno è gravissimo

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