Una giovane donna di 23 anni è stata colpita con pugni in testa e morsicata dal compagno mentre teneva in braccio il neonato di appena nove giorni. Altri episodi di violenza sono stati riferiti dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulla vicenda. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre il compagno è stato fermato. La vicenda è al centro di un'indagine in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giovane donna di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. È accaduto a Ischia, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, 25 anni, di nazionalità dominicana, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe scatenato l’ennesima lite durante l’ora di cena. La discussione è rapidamente degenerata in violenza fisica: la donna sarebbe stata colpita più volte al volto e alla testa con pugni, mentre cercava di proteggere il neonato. Nel corso dell’aggressione, il 25enne avrebbe anche morso la compagna alla guancia, provocandole una ferita evidente e diversi ematomi al volto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pugni in testa e un morso alla compagna col neonato in braccio: emersi altri episodi di violenza

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Calci, pugni e schiaffi all’ex compagna: arrestato a Brescia x.com