Violenza domestica a Librizzi | 25enne arrestato per maltrattamenti e minacce alla ex Anni di abusi emersi

È finita con un arresto la storia di una donna che da tempo subiva maltrattamenti e minacce da parte del suo ex convivente a Librizzi. La Polizia di Stato ha messo in atto un’operazione immediata e ha portato in salvo la vittima, arrestando il 25enne che ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Anni di abusi sono emersi nel corso delle indagini, che hanno portato alla decisione di intervenire in modo deciso.

Librizzi, un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato e sottoposto a misure cautelari, precisamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della sua ex convivente. L'arresto, avvenuto nella giornata di sabato 7 febbraio 2026, segna la conclusione di un lungo periodo di violenza e terrore che la donna, residente a Librizzi, ha subito per anni. La vicenda, portata alla luce dalle indagini del Commissariato di Patti e coordinata dalla Procura della presso il Tribunale di Patti, sottolinea ancora una volta la drammatica realtà della violenza domestica e la difficoltà che spesso le vittime incontrano nel denunciare i propri aggressori.

